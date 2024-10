Francia, niente fascia di capitano a Maignan. Tchouameni: "Mike non è deluso. Pressioni del Real? No, non è così"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima sfida di Nations League contro Israele, è intervenuto il neo capitano della Francia Aurelien Tchouameni, che fra gli argomenti ha trattato anche quello legato al portiere del Milan Mike Maignan che non vestirà la fascia da capitano:

"Mike non è deluso. Come ho detto la storia del capitano è stata meno un argomento internamente che nei media. Abbiamo sempre cercato di mantenere la calma al riguardo. L'allenatore ha discusso con diversi giocatori. Resta temporaneo, sappiamo benissimo chi è il capitano della nostra selezione. Possibile pressione del Real Madrid? No, non è così, almeno non per me. Ho parlato con Kylian e Ferland e non è mai stato così. Ci sono problemi fisici, è il caso di Kylian. Non c’è alcuna forma di pressione da parte del club.

Il ritiro di Griezmann dalla Nazionale? Siamo rimasti tutti sorpresi dall'annuncio. Non me lo aspettavo, come molte persone. Ha preso questa decisione perché pensava che fosse la migliore. Se è felice, per noi è la cosa più importante. È un monumento del calcio francese - ha concluso Tchouameni -. In campo ci mancherà il suo tocco tecnico. Ma riusciremo a colmare questo vuoto".