Francia, Theo Hernandez e Giroud sono arrivati a Clairefontaine

Dopo aver saltato i primi giorni di ritiro in quanto impegnati con il Milan in Australia nell'amichevole contro la Roma, Theo Hernandez e Olivier Giroud sono arrivati nelle scorse ore a Clairefontaine, sede del ritiro della Francia che si sta preparando al prossimo Europeo in Germania che inizierà il 14 giugno.

Nel video pubblicato su X dal profilo della nazionale francese si vede anche l'altro rossonero convocato da Deschamps, Mike Maignan, che accoglie Giroud.