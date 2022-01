Francia, vaccino obbligatorio per tutti gli sportivi: vale anche per chi viene dall'estero

Il Parlamento francese ha definitivamente deciso di adottare, con un ultimo voto all'Assemblée Nationale, il progetto di legge che instaura il “pass vaccinale”, l'equivalente del super green pass italiano. Questo nuovo pass vaccinale si applicherà ovviamente a tutti gli atleti, compresi quelli provenienti dall'estero per una competizione in Francia, e riguarderà anche le Coppe europee di calcio. Il green pass francese obbliga infatti ad essere vaccinati per accedere a determinati luoghi; appena entrerà in vigore, si applicherà alle competizioni sportive, come ha confermato il ministro Roxana Maracineanu: “Appena sarà promulgata la legge, il pass vaccinale diventerà obbligatorio per l'ingresso negli stadi per tutti gli spettatori e per i professionisti francesi o stranieri”.

Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022