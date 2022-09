Freitas: "Per il Milan non era facile trovare il sostituto di Donnarumma"

MilanNews.it

Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina, in un'intervista a Tuttosport ha parlato degli acquisti di Milan e Napoli, dando un giudizio sui migliori colpi degli ultimi tempi. "Per il Milan non era facile trovare il sostituto di Donnarumma, ma Maignan ha avuto un impatto pazzesco, facendo dimenticare Gigio. Kvaratskhelia è un calciatore sontuoso, potrà arrivare al top mondiale. Lui è cresciuto sotto i consigli di uno dei migliori allenatori russi, Yuri Semin, che sicuramente lo avrà sponsorizzato a tanti club. Bravo Giuntoli a cogliere l’occasione".