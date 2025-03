Furlani e Moncada sono a Milanello per assistere all’allenamento della squadra

Secondo quanto riportato da SkySport, Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, e Geoffrey Moncada, direttore tecnico, sono presenti a Milanello per assistere all’allenamento della squadra di Sergio Conceiçao, il primo (quasi) al completo dopo l’ultima sosta nazionali della stagione.

E Ibrahimovic?

Dopo un lungo periodo di assenza Zlatan Ibrahimovic tornerà a farsi vedere dalle parti di Milanello. Il fatto che nel corso di queste settimane lo svedese sia mancato ha fatto e non poco rumore, soprattutto a fronte del delicato momento che la squadra di Sergio Conceiçao stava attraversando in campionato. Il Senior Advisor è stato però alle prese con un'influenza piuttosto complicata, dalla quale sembrerebbe aver (finalmente) recuperato al meglio. A fronte di questo, stando a quanto riportato da Il Giornale, tra domani e dopodomani Zlatan Ibrahimovic tornerà a farsi vedere dalle parti di Milanello, così da fornire tutto il suo appoggio alla squadra in vista di un rush finale che vedrà il Milan giocarsi un posto in Europa.