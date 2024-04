Furlani: "Le idee e le opinioni di Ibra sono fondamentali nelle decisioni che riguardano il futuro del club”

Giorgio Furlani ha parlato a DAZN al termine di Juve-Milan. Queste le sue dichiarazioni su Ibra:

Che peso ha Zlatan Ibrahimovic nelle scelte? “L’ho detto. Zlatan è stato un campione in campo e sta facendo vedere di esserlo anche fuori dal campo. È una persona intelligente, curiosa, che porta tantissima esperienza, tanti anni di calcio in tanti club e paesi diverse. Le sue idee e le sue opinioni sono fondamentali nelle decisioni che riguardano il futuro del club”.

Quali sono le aree che secondo voi possono essere rafforzate? “Io dico sempre non fate domande tecniche a me. Parleranno Zlatan e Geoffrey. L’importante è migliorare e ottenere traguardi e vittorie in futuro”.