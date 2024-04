Furlani: "Leao, Maignan e Theo contenti e con contratti lunghi. Noi non dobbiamo cedere per rientrare..."

vedi letture

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ieri sera è stato ospite di “Supertele”, il talk show di DAZN del lunedì condotto da Pierluigi Pardo. L'amministratore delegato rossonero ha affrontato diversi temi che riguardano il campo, il mercato e lo sviluppo economico del club nel corso della sua lunga chiacchierata in trasmissione. CLICCA QUI per leggere le dichiarazioni in formato integrale del dirigente del Diavolo, raccolte da MilanNews.it.

Si può scongiurare una cessione importante nel prossimo mercato?

“Noi non abbiamo bisogno di fare cessioni per rientrare dalle perdite. Essendo una società in attivo, abbiamo possibilità di investire in partenza. Leao, Maignan e Theo Hernandez sono contenti di rimanere al Milan e hanno contratti lunghi”.