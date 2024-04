TMW RADIO - Bonanni su Juve-Milan: "Non è stata una grande partita. I bianconeri avrebbero meritato qualcosa in più"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' di TMW Radio, l'ex calciatore ed allenatore Massimo Bonanni ha parlato di Milan dando anche un commento personale sul deludente big match contro la Juventus di sabato scorso. Queste le sue dichiarazioni.

Un pensiero su Juve-Milan?

"Non è stata una gran partita, credo che la posta in palio per la Juve era molto importante. Per me poteva vincerla e avrebbe meritato qualcosa di più. Ci si aspetta sempre qualcosa in più da queste squadre. La Juve non può giocare così. Il Milan gioca, a differenza della Juve, ma ci sta steccare. La Juve ha bisogno di un allenatore che giochi in maniera differente".