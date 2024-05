Gasset parla già da esonerato: "Volevo lasciare il Marsiglia in Europa". L'OM è su Fonseca

Jean-Louis Gasset, allenatore del Marsiglia, si è lasciato andare in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 contro il Reims e ha utilizzato parole durissime per descrivere la stagione dei suoi: "Non c'è stato nessun discorso nello spogliatoio. Quando sei deluso come lo sono io, è meglio che non parli perché ci credevo come le 1.000-2.000 persone che sono venute qua a incoraggiarci. Passiamo di delusione in delusione, avevamo l'opportunità di giocarci l'Europa, ma ancora una volta siamo stati pessimi".

Che cosa ne sarà del futuro della squadra?

"I giocatori bravi li vediamo e li conosciamo, la gente che lotta, che può giocare nel Marsiglia... Non sta a me dirlo, ci sarà una valutazione da fare e ci saranno dei correttivi da apportare perché è davvero difficile non essere mai all'altezza in trasferta, francamente è terribile. Questa cosa va avanti da due mesi ed è incomprensibile. Sono deluso perché mi sarebbe piaciuto lasciare il Marsiglia in Europa, non riesco a capire come chi non gioca per niente è più aggressivo di noi. Se il presidente vorrà, gli dirò chi merita di restare".

Come mai segnate così poco a parte Aubameyang?

"Ho messo 2, 3, 4, 5 attaccanti e non segniamo. Non ho tolto Aubameyang perché sentivo che era l'unico che poteva metterci in condizionedi fare gol. So che è stanco, non può essere l'uomo della provvidenza ogni volta".

Come si sente adesso?

"Provo vergogna, pensavo che fossimo capaci di vincere, ma quando fornisci una prova del genere, quando non vinci nessun duello, la storia si ripete".