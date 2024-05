Ciclo Pioli al termine: è fra gli allenatori più longevi nella storia del Milan

vedi letture

Mancano poco più di due settimane alla fine del ciclo di Stefano Pioli al Milan. Dopo cinque stagioni in rossonero l'emiliano lascerà dunque il suo posto in panchina ad un collega che al momento la dirigenza milanista deve ancora scegliere.

Nonostante non sia stato un "...e vissero tutti felici e contenti", Stefano Pioli in questo quinquennio è entrato comunque nella storia del Milan non solo per lo Scudetto vinto ma anche per essere stato uno degli allenatori più longevi nella storia rossonera. Con le sue cinque stagioni consecutive sulla panchina del diavolo, infatti, l'emiliano ha raggiunto in questa particolare classifica due leggende come Nereo Rocco (1967-1972) e Fabio Capello (1991-1996), mancando invece di un niente l'aggancio a Herbert Kilpin (1900-19006). Irrangiunbile, invece, Carlo Ancelotti, ancora ad oggi il tecnico con più stagioni consecutive alla guida del Milan, ben 8 (2001-2009).