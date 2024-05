Ganz: "Pioli è arrivato cinque anni fa in una squadra in difficoltà e l’ha migliorata fisicamente e tatticamente, ha vinto un campionato"

Maurizio Ganz, ex calciatore del Milan e attuale allenatore, si è così espresso a SkySport sulla candidatura di Paulo Fonseca per la panchina rossonera: "Un ottimo profilo, ma dovrà decidere il Milan cosa fare. Credo che Pioli abbia fatto un grandissimo percorso. Mi ricordo che è arrivato cinque anni fa in una squadra in difficoltà e l’ha migliorata fisicamente e tatticamente, ha vinto un campionato. Vediamo cosa succederà, Fonseca sicuramente è un buon profilo".

LE ULTIME DA TUTTOSPORT

La ricerca del nuovo allenatore da parte del Milan continua. Il club rossonero saluterà Pioli a fine stagione, manca solo l'accordo con cui chiudere con un anno di anticipo il rapporto lavorativo che dura da quasi cinque anni, e punterà su un nuovo tecnico per provare ad aprire un ciclo. Nelle ultime ore sembra esserci un nome più degli altri in vantaggio, anche se ancora sotto contratto con un altro club: si tratta di Paulo Fonseca, allenatore del Lille che nell'ultimo turno di campionato, il prossimo weekend, si gioca l'accesso alla Champions League.

Questa mattina Tuttosport scrive così: "Casting allenatore: tutto porta a Fonseca". Secondo quanto riportato le sue caratteristiche combacerebbero con l'identikit tracciato dal Milan. Nel sottotitolo viene anche aggiunto: "Presto l'incontro decisivo con il Lille. Sull'ex Roma c'è anche il Marsiglia". Fonseca conosce già il calcio italiano, ha una discreta esperienza europea, gioca con il 4-3-3 o il 4-2-3-1, lavora in sintonia con il club e fa crescere i giovani. Per ora il portoghese ha sempre evitato di dare indicazioni sul suo futuro ma dopo l'ultima gara di campionato ci sarà l'incontro con il Lille: in questa sede Fonseca esprimerà la sua volontà. Difficile rimanga nel club attuale: la decisione sarà tra il Milan e il Marsiglia, che ha messo sul piatto un'offerta importante.