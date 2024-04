Il Genoa non avrà ancora a disposizione Messias, Bani, Matturro e Malinovskyi contro il Cagliari

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - Posticipo che può valere la salvezza matematica per il Genoa di Alberto Gilardino che in caso di successo con il Cagliari domani sera al Ferraris e a seconda del risultato dell'Udinese di oggi potrebbe festeggiare la matematica permanenza in serie A con un mese di anticipo. "Alla squadra ricorderò quanti sacrifici abbiamo fatto per arrivare a 39 punti e come li abbiamo fatti e quanto fatto in queste settimane e mesi per mettere i puntini su questo campionato-ha spiegato il tecnico del Genoa-. Ma sappiamo che incontreremo una squadra viva e mentalmente molto forte come ha dimostrato con gli ultimi risultati tra cui la vittoria sull'Atalanta o il pareggio con l'Inter. Una squadra che ha trovato certezze e conferme attraverso l'allenatore. Hanno compattezza e solidità". Ma Gilardino sa cosa servirà ai suoi ragazzi. "Dovremo fare una gara concreta di grande agonismo, equilibrio e ordine. Queste devono essere le parole chiavi". Sarà una sfida particolare contro un tecnico come Ranieri.

"Un allenatore che rispecchia il suo modo di essere. Una persona molto calma e la squadra lo percepisce e trasforma in campo quello che di buono ha fatto. Ha ottenuto risultati eccellenti. Da parte mia c'è orgoglio e responsabilità nel confrontarmi con un allenatore del genere". Ancora indisponibili Messias, Bani, Matturro, Malinovskyi il tecnico ritrova Vitinha. "Sta bene. Si è allenato tutta la settimana anche se non ha il ritmo pieno della gara, partirà dalla panchina". (ANSA).