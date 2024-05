MN - Pulisic sul palco del Premio Gentleman: "Giocare nel Milan è fantastico. Bello essere associato a Kakà, è una leggenda del club"

vedi letture

Stasera, alla Scuola Militare Teuliè di Milano, si tiene la serata di Gala che vedrà assegnata la 29esima edizione del Premio Gentleman Fair Play. A contendersi la “torretta d’oro” di San Siro il capitano dell’Inter Campione d’Italia, Lautaro Martinez, gli attaccanti Dusan Vlahovic e Mike Maignan rispettivamente di Juventus e Milan e la giovane promessa del Genoa, Albert Gudmundsson.

Una serata di Gala condotta da Massimo Caputi in compagnia di Laura Barriales e Giorgia Rossi, in cui verrà assegnato l’ambito Premio Gentleman Fair Play Serie A. Ecco le parole, direttamente dal palco, di Christian Pulisic, raccolte dagli inviati di MilanNews.it:

Cosa pensi della tua prima stagione in Italia, al Milan? "È stato fantastico, sono molto grato per l'opportunità di giocare nel Milan. Amo la città, la squadra, è stato un grande primo anno per me. Anche il cibo non è così male (ride, ndr)".

Sei stato il primo centrocampista del Milan a segnare più di 10 gol dopo Kakà. "Ho visto la statistica. Bello essere associato a un giocatore del genere, una leggenda del club, devo veramente ringraziare se ne faccio parte".