Saelemaekers saluta Roma: "È stata un’esperienza incredibile, indimenticabile. E ovunque andrò, porterò con me un pezzo di voi"

Alexis Saelemaekers è atteso a Milanello, insieme agli altri compagni, per iniziare la nuova stagione sotto la guida di Max Allegri. Il belga quest'anno ha buone possibilità di rimanere in rossonero dopo gli ultimi due anni passati in prestito a Bologna e Roma. L'esterno, con un post su Instagram, ringrazia proprio i giallorossi per l'ultima stagione passata all'Olimpico con un post su Instagram:

"Che emozione rivivere tutti questi momenti. Avevo iniziato quest’anno con tanti obiettivi in mente, ma mai avrei immaginato di vivere così tante emozioni. All’inizio, purtroppo, l’infortunio mi ha tenuto lontano dal campo e da voi... ma il mio cuore era sempre lì, accanto alla squadra. Ho lavorato duro per tornare, e quando l’ho fatto, ero più carico che mai. Abbiamo sognato insieme. Abbiamo lottato, sofferto, gioito. E voglio ringraziare i miei compagni, la società... e soprattutto voi tifosi per l’affetto, il calore e il supporto che mi avete regalato. Grazie Roma. È stata un’esperienza incredibile, indimenticabile. E ovunque andrò, porterò con me un pezzo di voi. Daje, vi voglio bene!".