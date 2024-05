Tre rossoneri si aggiudicano riconoscimenti alla serata di Gala del Premio Gentleman

Cala il sipario sulla XXIX edizione del Premio Gentleman FairPlay, che si è tenuto presso la Scuola Militare Teulié di Milano. Un premio ricco di valori e sorprese. La serata di Gala, condotta da Massimo Caputi insieme a Laura Barriales e Giorgia Rossi, è stata l'occasione per l'assegnazione dell'ambito Premio Gentleman FairPlay Seria A.

Si sono contesi la "torretta d'oro" di San Siro il capitano dell'Inter Campione d'Italia Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic che ha consegnato alla Juventus la sua quindicesima Coppa Italia, il numero uno del Milan Mike Maignan, e l'attaccante rivelazione del Genoa, Albert Gumundsson. I tifosi di tutta la serie A hanno scelto di premiare Lautaro Martinez. Il capocannoniere della Serie A si è aggiudicato anche il Gentleman FC Internazionale 2023/24. Per il Milan il Signore di questa stagione è stato Christian Pulisic, per la Juventus Danilo, per il Monza Luca Caldirola.

Consegnati anche il Premio Gentleman rivelazione Inter e Milan. Premi vinti rispettivamente da Davide Frattesi e Tijjani Reijnders.

Riconoscimenti sono stati poi assegnati all'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, premiato come Gentleman Internazionale, per la stagione 2023/24.

Premio Gentleman Coni Lombardia per Adriano Galliani.

Il premio Gentleman Uomo di Sport è stato consegnato in questa edizione all'ex campione di nuoto, Filippo Magnini e all'ex attaccante del Milan, Daniele Massaro.

Premiata anche le rete più bella in casa Inter: quella di Marcus Thuram nel derby di andata contro il Milan.

Durante la serata è stato dato spazio anche alla Serie Bkt, con il Premio Gentleman PierMario Morosini, organizzato con il sostegno della Lega Serie B e del suo presidente Mauro Balata. Il premio è stato vinto dal difensore del Brescia in lotta per tornare in Serie A, Lorenzo Dickmann e da Enrico Del Prato del Parma che la massima serie l'ha già conquistata da primo in classifica. Entrambi i giocatori incarnano alla perfezione i valori che rappresentavano in campo "Moro".

Premio Gentleman Lega Pro è andato al Potenza Calcio che aderisce alla carta della sostenibilità ambientale del calcio, un documento di riferimento per le organizzazioni che in futuro intraprenderanno percorsi di sostenibilità ambientale nel panorama

calcistico nazionale.

A Enrico Ruggeri il Gentleman per la musica e lo spettacolo, a Diletta Leotta consegnato il premio Donna di Sport per tutto quello che ogni domenica, con stile ed eleganza, ci racconta da protagonista a pochi passi dal rettangolo di gioco.