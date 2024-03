Furlani sul ruolo di Ibra: "Non ha deleghe con cui poter decidere, ma c'è un gruppo che opera e decide in piena collegialità"

vedi letture

In merito al suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic e al ruolo dello svedese nel Milan, Giorgio Furlani, ad rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "A livello formale Zlatan non ha deleghe con cui poter decidere, ma il nostro approccio al lavoro non è 'formalistico'. C’è un gruppo che opera e decide in piena collegialità. Il mio rapporto con Ibra è fantastico e sono fortunato ad averlo vicino, è curioso, conosce tante realtà e sa che cosa è il calcio di oggi. Siamo complementari, lui è uomo di campo, io un manager. Io non posso parlare a Maignan con il suo stesso linguaggio.

Sul mercato Ibra sceglierà i giocatori e io definirò l’aspetto contrattuale? Non scordiamo Moncada: Geoffrey è il numero uno. Ibra stesso è il primo che si rivolge a Geoff per scambiare opinioni sui profili dei giocatori. Io non decido sulla scelta tecnica, ma sugli aspetti connessi e correlati all’investimento: se hai 100, non ne metti 80 su un solo giocatore. Su chi punteremo? Non spetta a me discutere di nomi o ruoli".