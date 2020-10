Furto nella casa di Douglas Costa a Torino: i ladri portano via gioielli e orologi di valore

Brutta sorpresa per Douglas Costa. Il calciatore brasiliano, appena passato in prestito dalla Juventus al Bayern Monaco, ha ricevuto la notizia che due ladri hanno sfondato la porta blindata della sua casa di Torino. L'episodio sarebbe avvenuto ieri: i malviventi hanno portato via numerosi gioielli e orologi, un bottino ben più consistente rispetto a quello rimediato dai ladri che avevano fatto irruzione nella villa portoghese di Cristiano Ronaldo.