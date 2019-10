Futuro Ibrahimovic. Per il LA Times i Galaxy non lo hanno ancora liberato

"Ciao Spagna, sto tornando". Un post firmato Zlatan Ibrahimovic che ha immediatamente acceso dibattiti e speculazioni, sul futuro dell'attaccante svedese dopo la fine della stagione dei suoi Los Angeles Galaxy. Il nome di Ibra negli ultimi giorni è stato accostato anche a diversi club italiani, fra cui Napoli, Milan, Bologna e Fiorentina, ma come detto il richiamo della Liga sembrava più forte, specialmente dopo il post odierno.

Secondo il Los Angeles Times, però, l'arrivo di Ibrahimovic in Spagna, almeno quello delle prossime ore, sarà solo a scopo pubblicitario (legato quindi ad uno dei tanti sponsor dello svedese). Anche perché, si legge, il suo contratto con i LA Galaxy scadrà solo il 31 dicembre 2019. E la società californiana non gli ha dato il via libera (almeno non ancora) per giocare in qualsiasi altra squadra.