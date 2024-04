Futuro San Siro, l'assessore regionale Comazzi: "Il Comune ha perso troppo tempo"

Gianluca Comazzi, assessore al Territorio della Regione Lombardia e consigliere comunale di Forza Italia, ha parlato così del futuro di San Siro a Il Giorno: "Il futuro dello stadio di San Siro? Il Comune ha perso molto tempo e non ha saputo cogliere l’opportunità offerta da Milan e Inter per riqualificare l’intera area. Tutti i milanesi sono affezionati al Meazza, ma non possiamo impedire ai club di portare avanti progetti per realizzare stadi più moderni.

La possibilità di ristrutturare l’attuale stadio c’è, ma mi pare che manchi la volontà di Milan e Inter di farlo. Ripeto: è stato perso troppo tempo, la Giunta Sala si è fatta condizionare dalle divisioni nel centrosinistra sul progetto dei club per un nuovo impianto a San Siro. Quello portato avanti ora dal sindaco sul restyling dello stadio sembra un tentativo più mediatico che concreto".