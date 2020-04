G. Galli: "Ci sono rimasto male per le dichiarazioni di Van Basten su Sacchi"

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, è intervenuto in diretta Instagram sul canale di Mauro Suma. Galli ha parlato dei suoi primi passi al Milan, commentando poi le recenti dichiarazioni di Van Basten su Sacchi.

Sugli inizi in rossonerto: "Il trasferimento a Milano è arrivato dopo il mondiale del Messico, in una piazza importante che aveva voglia di riprendersi e con un presidente ambizione. La prima stagione ho pagato il post Mondiale ed un adattamento ad un mondo completamente diverso. Al Milan c'era bisogno di abituarsi a delle cose nuove, un mondo nuovo, anche fare 50 km in macchina per andare ad allenarsi. A Firenze andavo ad allenarmi in bicicletta".

Sulle parole di Van Basten su Sacchi: "L'intervista di Marco mi ha un po' dato fastidio. Io semmai avrei avuto da ridire qualcosa perché nell'ultimo campionato stavo in panchina la domenica e giocavo nelle Coppe. Ho sempre avuto un rapporto schietto e diretto con Arrigo, lui era molto esigente. Ci sono rimasto male per le dichiarazioni Marco".