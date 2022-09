G. Galli: "Tonali è il giocatore che identifica lo spirito del Milan"

MilanNews.it

Giovanni Galli, ex calciatore del Milan, è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti soffermandosi anche su Sandro Tonali: “Oggi vedo in Tonali un uomo simbolo. È un giocatore che ha fatto la gavetta, ha superato dei grandi ostacoli sempre in silenzio. Quando diventi leader silenzioso in una squadra è perché lavori e diventi esempio per tutti gli altri. Credo che lui sia il calciatore che possa identificare lo spirito del Milan”.