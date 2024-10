Gabbia a DAZN: "Dobbiamo guardarci in faccia e capire perché abbiamo fatto una partita così"

Matteo Gabbia ha parlato a DAZN nel post partita di Fiorentina-Milan. Le sue dichiarazioni:

È mancata determinazione?

“Non siamo soddisfatti di come abbiamo approcciato la squadra. Ci sentiamo addosso la sconfitta, è pesata da noi, da una squadra che non ha fatto il suo massimo questa sera”.

Perché non riuscite ad essere continui?

“È una cosa di cui è giusto parlare all’interno dello spogliatoio, dobbiamo guardarci in faccia e capire perché abbiamo fatto una partita così. Non abbiamo avuto la continuità necessaria per riuscire a vincere. Dobbiamo guardarci in faccia e capire dove abbiamo sbagliato, deve partire da noi. Nello spogliatoio ho visto la rabbia giusta, la delusione giusta. Non c’è nulla di positivo, non ci rimane niente, ma la squadra è comunque allineata e arrabbiata per la partita fatta questa sera”.

Il secondo gol quanto brucia da difensore?

“Abbiamo sbagliato di reparto. Era un rinvio lungo, sappiamo che De Gea ha un bel calcio. Ovviamente è innegabile che c’è stata una lettura sbagliata, si potevano fare tante cose diverse di reparto. Brucia molto, è un gol che non dobbiamo accettare di prendere”.