Gabbia: "A fine partita, siamo entrati nello spogliatoio e abbiamo chiesto ai dottori come stesse Maignan. Ci hanno tranquillizzato"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, si è così espresso a SkySport al termine di Udinese-Milan: "In settimana abbiamo spinto molto sulle nostre problematiche recenti, come l'approccio alla partita. Abbiamo lavorato tanto in settimana, bene, tutti con disponibilità e stasera abbiamo dato una bella risposta. Penso sia stato un bello spettacolo vedere il Milan stasera"..

Come sta Maignan?

"Sta bene. Appena è finita la partita abbiamo chiesto ai dottori come sta e ci hanno tranquilizzato: è in ospedale per accertamenti, ma sta bene e siamo contenti. È un grande capitano e ci ha messo la faccia per noi".