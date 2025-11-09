Gabbia a TL: "Dovevamo avere la lucidità di restare compatti, uniti. Sfortunatamente non ci siamo riusciti"

Nel post partita di Parma-Milan Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia per commentare il pareggio contro il formazione di Carlos Cuesta.

Cosa è successo in quell'inizio di secondo tempo?

"Non credo che sia stato per il fatto che abbiamo cambiato qualcosina. Penso che dovevamo avere la lucidità di rimanere compatti, uniti, una squadra solida anche quando gli avversari spingevano di più sull'acceleratore. Sfortunatamente non siamo riusciti a farlo e questo deve essere da insegnamento per noi, un margine di miglioramento..."

E uno stimolo in più per arrivare al derby

"No uno stimolo in più per fare un anno positivo. Il derby è una partita che porta i tre punti, poi ovvimente ci teniamo tantissimo a vincere, ma dobbiamo avere la capcità di migliorare queste cose per fare un anno positivo e non solo una partita".