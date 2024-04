Gabbia alla Rai: "È come se fosse fine primo tempo, abbiamo un'altra partita per ribaltare il risultato"

Matteo Gabbia ha parlato alla Rai al termine di Milan-Roma 0-1. Queste le sue dichiarazioni.

Hai dovuto lottare con Lukaku stasera e l’hai tenuto bene, ma avete perso comunque… “Dobbiamo essere focalizzati sul fatto che è fine primo tempo e che abbiamo un’altra partita per ribaltare il risultato. Metteremo in campo tutto noi stessi per riuscirci”

Come ti aspetti la Roma all’Olimpico? “Quello che farà la Roma non lo so, prepareremo la nostra partita da lunedì. Ora dobbiamo switchare sul campionato dove avremo una partita importante contro il Sassuolo. E poi vedremo, da lunedì ci prepareremo nel miglior modo possibile per il ritorno”.

Cos’è mancato stasera? “Non credo sia mancato sicuramente il massimo impegno e la massima concentrazione. Abbiamo messo in campo tante cose, preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno. Certo, la prossima settimana dovremo fare molto di più e lo sappiamo”.