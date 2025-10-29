Gabbia: "C'è l'ambizione di fare una grande annata. Abbiamo voglia di migliorare sempre"
Al termine del match contro l'Atalanta, Matteo Gabbia ha parlato così a microfoni di Milan TV: "Abbiamo voglia di migliorare sempre. Oggi nel primo tempo abbiamo fatto qualche errore tecnico di troppo, poi nella ripresa siamo migliorati. Bisogna essere lucidi nell'analisi della partita, dobbiamo continuare a lavorare e prepararci al meglio alla prossima gara".
Sulla crescita della squadra: "C'è grande ambizione di fare una grande annata, quindi vogliamo continuare a migliorarci, è una cosa positiva".
