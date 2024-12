Gabbia: "La nostra fase difensiva sta migliorando, siamo più ordinati in campo. Dobbiamo fermare l'azione prima in alcune situazioni"

Matteo Gabbia, intevenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la fase difensiva del Milan:

Il Milan è troppo buono?

"Dobbiamo migliorare, ce lo dice anche il mister. Dobbiamo fermare l'azione prima in alcune situazioni. Siamo una squadra che gioca di reparto, quindi non essere uomo contro uomo non siamo costretti a fare interventi sull'uomo".

Cosa ci dici della vostra fase difensiva?

"E' un percorso che stiamo facendo per migliorare la fase difensiva non solo quando non abbiamo la palla, ma anche quando l'abbiamo noi. Facciamo degli errori, ma insieme al mister e al suo staff siamo pù ordinati in campo e sappiamo cosa dobbiamo fare. La fase difensiva sta migliorando e continuerà a migliorare".