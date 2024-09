Gabbia pensa già alla Champions: "Testa a martedì"

vedi letture

Nella serata di ieri Matteo Gabbia ha fatto il suo esordio stagionale, da titolare. Il centrale italiano ha sostituito Tomori, rimasto seduto in panchina per 90 minuti, ed è andato anche vicino al gol. Anzi, a dirla tutta, il secondo gol rossonero è stato attribuito per quasi tutta la gara al difensore in maglia 46 prima che la Lega di Serie A ufficializzasse che dopo il tocco di Fofana non ce ne erano stati altri. Poco importa, ciò che conta è la prima gioia in campionato del Milan.

Gabbia è contento ma pensa già alla Champions League, come si evince dal suo messaggio su Instagram nel dopo partita: "Buona vittoria. Testa a martedì!!! Forza Milan!"