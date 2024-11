Gabbia punta la Juventus lavorando da solo a Milanello

vedi letture

Matteo Gabbia ha recuperato dall'infortunio al polpaccio che non gli ha permesso di scendere in campo nelle ultime settimane. Nonostante questo, comunque, il difensore del Milan starebbe sfruttando al massimo queste due settimane di sosta per rientrare anche in condizione, che spesso si rischia di perdere quando si sta per quasi un mese fermo.

Ed è per questo che, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, nonostante il giorno libero concesso da Paulo Fonseca, Gabbia è a lavorare da solo a Milanello con un unico grande obiettivo: farsi trovare pronto per il big match in programma sabato prossimo a San Siro contro la Juventus, sfida che più di altre potrebbe davvero valere una stagione per il Milan.