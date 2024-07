Gaffe alla presentazione della nuova Serie A. D'Aversa all'Hellas, poi la rettifica

Negli studi dove è stato stilato il calendario della Serie A 2024/2025 è andata in scena una clamorosa gaffe, con Ciro Ferrara, ambasciatore presente al sorteggio, che ha risposto a una domanda su Roberto D'Aversa come allenatore dell'Hellas Verona: "Rientra in una squadra importante come il Verona che l'anno scorso ha fatto un miracolo con Baroni. In bocca al Lupo a Roberto D'Aversa, sono curioso di vederlo. L'obiettivo sarà la salvezza".

Tutto normale, se non fosse che Roberto D'Aversa siederà sulla panchina dell'Empoli, e non su quella dell'Hellas Verona, con lo studio che ha poi corretto il tiro nel finale, dopo aver reso nota l'ultima giornata, che vedrà di fronte proprio gli scaligeri e i toscani.