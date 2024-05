Gallardo al Milan? Borghi favorevole a questa soluzione per i rossoneri

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Milan e del futuro della panchina rossonera.

Tanti nomi sono stati fatti per il post Stefano Pioli, ma quello più chiacchierato degli ultimi giorni sembrerebbe essere quello di Marcelo Gallardo, profilo che al momento comunque non sembrerebbe rientrare nei piani della dirigenza meneghina. Nonostante questo, però, l'idea di vedere 'El Muneco' in Serie A, e più nello specifico al Milan, intriga e non poco Borghi che alla domanda "Gallardo-Milan" ha risposto "Forse sì".