Giulio Gallera, assessore al Welfare, in diretta Facebook ha fatto luce sulla tariffa dei test sierologici nei laboratori privati in Lombardia, stimata in 62,89 euro. Gallera ha spiegato che "chi li propone deve occuparsi di tutto, acquisire i test, trovare il laboratorio, spiegare che sono volontari", in caso di positività "bisogna mettersi in isolamento 14 giorni".