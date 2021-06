Galles-Italia, Mancini: "Il biscotto non ci riguarda: giochiamo solo per vincere"

Roberto Mancini ha parlato anche delle chiacchiere sul 'biscotto' col Galles arrivate nelle ultime ore. "Si usa quando ci sono due squadre che hanno un obiettivo, lo stesso risultato per andare avanti. E' un problema che non ci riguarda: o andiamo a Londra o ad Amsterdam, non riguarda noi adesso. Non avremo problemi a incontrare una o l'altra: noi giochiamo per vincere una gara difficile visto che è la terza in dieci giorni".