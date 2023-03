Galli su Retegui in azzurro: "Bel messaggio di Mancini"

MilanNews.it

Giovanni Galli, intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, ha parlato anche della convocazione in azzurro dell'attaccante Mateo Retegui, capocannoniere del campionato argentino con la maglia del Tigre (in prestito dal Boca Juniors). Questo il suo giudizio sulla scelta del Ct Mancini: "Credo che sia un bel messaggio di Mancini, sposo a pieno il suo lavoro perché fa capire che se un giocatore è in grado di giocare in Argentina in una squadra di seconda fascia significa che qui da noi non abbiamo il coraggio di lanciare i giovani e di farli giocare, contrariamente a quello che ha lui.