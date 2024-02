Galliani dopo il gol di Daniel Maldini: "La prima telefonata al papà Paolo: si è messo a ridere come un pazzo..."

L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato all'ingresso della sede della Lega Serie A a Milano, in merito a vari argomenti, a cominciare delle due vittorie consecutive del Monza contro Milan e Salernitana: "Il Monza va avanti partita per partita, sperando di fare sempre meglio. Stiamo calmi. Questo è il miglior momento quest'anno, ma ricordiamoci i 52 punti dell'anno scorso, anche se a me non piace dire 52 ma 51 in 32 partite, perché dopo le prime sei ne avevamo uno solo. Il Monza sta facendo benissimo nelle sue prime due stagioni in Serie A della sua vita".

Settimana speciale: prima vittoria con il Milan e primo gol di Maldini.

"Per me è romantico che i due gol di Salerno li abbiano fatti due ragazzi uno nato a Milano e uno a Monza, uno cresciuto nel settore giovanile del Milan e uno nel settore giovanile del Monza. La prima telefonata che ho fatto dopo la partita è stata a Paolo Maldini e gli ho detto 'finalmente un Maldini che fa gol e non un terzinaccio come te che non segnava mai'. Si è messo a ridere come un pazzo".