Galliani emozionato prima di Milan-Monza: "È la mia vita che mi scorre davanti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Le emozioni sono infinite. E' la mia vita che mi scorre davanti, già da un po' di giorni...". Parla così Adriano Galliani, ad del Monza, all'ingresso dell'Assemblea di Lega a Milano: "Al di là del tifo fin da bambino - continua Galliani alla vigilia di Milan-Monza -, da dirigente del Monza ho fatto dal '75 all'85, poi il Milan dall'86 al 2017, poi ancora Monza dal 2018 al 2022, quindi immaginate voi... Come finisce domani la partita? Ah non lo so, giuro che non lo so".