Galliani: "Il momento più bello la vittoria con la Juve"

(ANSA) - MONZA, 08 GIU - "La Juve senza penalizzazioni sarebbe in Champions e per me ha già pagato abbastanza". Queste la parole del vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, intervistato da Il Cittadino. "Il momento più bello in serie A? La prima vittoria con la Juventus. Siamo la miglior neopromossa d'Europa, al pari del Fulham. Palladino? All'inizio siamo stati massacrati, come successe anche per Sacchi e Capello.

Io mi auguro per Palladino che possa seguire le orme di questi grandi allenatori". Galliani parla anche del contatto con Beppe Sala su San Siro: "Non è attualità. Per tanti anni il Mezza sarà di Milan e Inter". (ANSA).