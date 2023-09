Galliani: "Milan ko nel derby? Berlusconi avrebbe riconosciuto i grandi meriti dell'Inter"

Lunga intervista al Corriere della Sera per l'ad del Monza, Andriano Galliani, che oltre ad affrontare vari temi di politica italiana, si sofferma anche su un ricordo personale su Silvio Berlusconi: "Esiste una dimensione di ricordi intimi, familiari, che vorrei rimanesse privata. Ma posso dire che i momenti più belli sono stati due: la promozione del Monza in Serie A dopo 110 anni e la prima vittoria nella Coppa dei Campioni del Milan, a Barcellona, nel maggio 1989 contro la Steaua Bucarest".

Se fosse qui come avrebbe commentato la dabacle dell’ultimo derby?

"Forse vi sorprenderò: Berlusconi era certamente un grandissimo tifoso del Milan, ma non era affatto anti-interista, perché si sentiva cittadino di Milano. Avrebbe sofferto molto per il Milan, ma avrebbe riconosciuto i grandi meriti dell’Inter, che ha giocato una partita perfetta. Era un esteta, anche nel calcio, e il fatto che una squadra della sua città avesse giocato così bene, gli avrebbe fatto piacere".

Il 29 settembre Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. Cosa gli regalerebbe?

"Spero di potergli dedicare la vittoria del Monza sul Bologna, la sera prima".