Gallinari: "Chi seguo al Mondiale? Il Portogallo per Leao ed il Belgio"

Danilo Gallinari, cestista dei Boston Celtics in Nba e noto tifoso rossonero, è stato intervistato da Rai 1 ed ha rilasciato anche delle parole sulla sua squadra del cuore: "Guardo il Milan in curva? Ci sono andato da piccolo, adesso vado ancora allo stadio ma non lì. Chi seguo al Mondiale? Il Portogallo per Leao ed il Belgio, squadra su cui punto da diversi anni ma che non mi ha mai dato soddisfazioni (sorride, ndr)".