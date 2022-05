Gama sul professionismo: "Abbiamo fatto grandi passi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Nazionale, Sara Gama, ha parlato ai margini della Hall of Fame del calcio italiano del riconoscimento soffermandosi anche sulla crescita del movimento femminile e del prossimo Europeo: “Un onore grandissimo, non me l’aspettavo. Solo i nomi che ti precedono e tu accompagnano in questa Hall of Fame danno la grandezza della cosa, è tutto molto bello. È un grande onore e mi fa pensare che ho fatto qualcosa di buono, dentro e fuori dal campo, per il mio sport. - continua Gama - Posso dire che sono soddisfatta della crescita, dal primo luglio saremo professioniste ed è una grande conquista, abbiamo fatto grandi step, e lasceremo il nostro sport meglio di come l’abbiamo trovato io e molte mie compagne. Sono contento e penso che sia solo il là, ma è bello vedere in così pochi anni questa crescita perché prima eravamo ferme e ora siamo partite e anche bene. Ogni giorni ci sono novità e ce le godiamo con soddisfazione".