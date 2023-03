Gambaro: "Le gare di Champions vivranno atmosfere diverse, ma non mi si venga a dire che il Milan ha la Champions nel Dna o che conta il blasone"

MilanNews.it

Enzo Gambaro, ex terzino di Napoli e Milan, si è così espresso a 'Marte Sport Live' su Radio Marte: "Le tre gare tra Napoli e Milan saranno presumibilmente diverse. Quella di domenica sarà sulla falsariga di quello che abbiamo visto sin qui in campionato, con un Napoli che ha dimostrato di essere nettamente superiore e con un Milan che cerca punti per la qualificazione alla prossima Champions League. Le gare di coppa vivranno atmosfere diverse, ma non mi si venga a dire che il Milan ha la Champions nel Dna o che conta il blasone. In campo non scendono in campo queste cose e lo stesso Ibrahimovic, peraltro fuori lista, non ha lasciato il segno in Champions. Però si azzerano le differenze di approccio, non in assoluto quelle di valore perché la forza del Napoli è indiscutibile. Il Milan in Champions può dire la sua, il Napoli dovrà stare attento, perché affronta una squadra che lo conosce molto bene, e viceversa.