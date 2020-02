Gandini: "Non si può costruire una grande squadra senza una grande società alle spalle"

Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, si è espresso su Twitter sulle caratteristiche che una società debba avere per costruire una grande squadra, senza far riferimento a un club nello specifico: "Non si può ambire a una grande squadra in campo se non si ha una grande società ( in termini di cultura, credibilità, competenza ) alle spalle. Parere personale sempre valido".