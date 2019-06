Ganz a MTV: “Calhanglu molto bene a centrocampo, bravo negli inserimenti e sempre pericoloso con i suoi tiri”

Maurizio Ganz, intervenuto a Milan TV, ha parlato di Hakan Calhanoglu e dei suoi cambiamenti tattici della stagione appena conclusa, queste le sue dichiarazioni: “Bilancio di fine stagione positivo per Hakan. Credo che lui possa fare molto di più. È un giocatore con una tecnica incredibile, capace di giocate da vero campione. Mi è piaciuto molto di più a centrocampo che in attacco, si è ritrovato spesso ad inserirsi in fase offensiva ed a diventare pericoloso con i suoi tiri. Lo vedo bene come interno di centrocampo.”