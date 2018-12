Ganz a MTV: "Suso fondamentale, ma non può vincere le partite da solo. Contro la Spal i tre punti sono d'obbligo"

Maurizio Ganz ha parlato a Milan Tv prima di Milan-Spal: “Devi preparare bene queste partite in allenamento. La concentrazione e la determinazione devono essere al massimo. I tre punti sono d’obbligo. I risultati delle altre ci possono agevolare ma anche mettere pressione”

Sul modulo: “In questo campionato solo contro Juventus e Napoli devi adattarti, con le altre devi mettere la determinazione. Con il 433 la squadra è equilibrata, speriamo di vedere una bella partita questa sera”

Su Suso: “E’ fondamentale il suo rientro ma non può vincere le partite da solo. Gli altri devono fare la loro parte, devono chiudere gli spazi alla Spal. Il loro è un gioco in ampiezza, nelle ripartenze possono essere manovrate. Il Milan deve fare una grande partita”

Su Gattuso: “In questo momento i giocatori devono sapere di dare tutto per la maglia del Milan, per l’allenatore, per il pubblico. I tifosi ci tengono a vedere un Milan vincente. Bisogna andare in campo con determinazione e saggezza”.