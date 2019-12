Ganz: "Incredibile giocare contro il Milan: superavi la metà campo 3-4 volte"

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di Milan TV dei propri ricordi del Milan da avversario: "Noi attaccanti quando giocavamo contro il Milan, la palla l'avevamo sempre in difesa. Quando riuscivamo raramente a superare la metà campo e ad arrivare nei pressi dell'area c'erano Franco o Paolo (Baresi o Maldini, ndr) che ti portavano via palla in un secondo e ricominciavano dall'altra parte. In quegli anni lì, mi ricordo all'Atalanta, era incredibile: sapevi di poter passare tre o quattro volte la metà campo e poi sperare di arrivare a fondocampo per poter tirare in porta. Spesso, però, non ci arrivavi nemmeno".