Garanzini su La Stampa: "Napoli e Milan meritano di stare lassù"

Gigi Garanzini sulle colonne de La Stampa analizza le partite di Milan e Napoli, le due capoliste. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "La coppia non scoppia. Rallenta, ma tiene a debita distanza gli inseguitori, a cominciare dall'Inter cui proprio il Milan tiene testa andando vicino a vincere nel finale un derby di rara intensità. Il Napoli nel frattempo era stato fermato anche da un paio di pali: ma prima ancora da un signor Verona [...]. Un po' sulle gambe il Napoli, in alcuni dei suoi attori principali: a lungo in sofferenza il Milan nella fase centrale della partita. Ma ad un terzo del cammino il campionato non può mentire. E se Milan e Napoli, in ordine alfabetico, sono lassù di sicuro non è per caso.

Più errori che prodezze nell'avvio del derby milanese, ma è vero che a quella velocità può succedere. Si è giocato sin dall'avvio in modalità roulette russa, un assalto di qua e un contropiede di là: e il Milan, che era quello che più si scopriva, ha pagato due volte dazio concedendo, o meglio regalando, altrettanti rigori [...]. Detto che quei ritmi erano insostenibili per Ibra, ma anche per Dzeko, da una parte ha brillato Leao con i suoi strappi eleganti, dall'altra Lautaro oltre al rigore si è divorato anche un gol fatto. Poi il sopravvento lo ha preso l'Inter, con la sua superiore qualità individuale. Pioli ha provato a rispondere con i cambi, senza però riuscire a incidere: anche perché con tutto il rispetto per l'immanenza, se c'era uno che doveva uscire quello sembrava Ibra. E invece no, perché è stato lui a dirigere l'assalto finale, a quel punto abbastanza impensabile: culminato nel palo di Saelemaekers a fil di sirena che ha legittimato un pareggio meritato".