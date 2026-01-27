Garbo: "Ho pensato che potesse essere la copia della partita di Como e quando il Milan ha segnato ho detto che l'esito potesse essere lo stesso"

Daniele Garbo, giornalista, si è così espresso a TMW Radio sul campionato di Serie A: "Solo l'Inter può perdere questo scudetto. È vero che in passato abbiamo assistito a grandi rimonte, ma questa squadra al momento è superiore a tutte, soprattutto calcolando che ad ora l'avversaria principale è un Milan che a Roma è apparso molto modesto nel primo tempo. Ho pensato che potesse essere la copia della partita di Como e quando il Milan ha segnato ho pensato che l'esito potesse essere lo stesso. La Roma invece è stata brava a rimanere sul pezzo. I rossoneri nel primo tempo comunque sono stati imbarazzanti, perché una squadra seconda in classifica non può pensare a fare solo catenaccio, con Leao non pervenuto. Nella ripresa hanno cambiato un po' marcia ma se non avesse segnato De Winter non so come sarebbe finita".

Il Napoli rischia in pochi giorni di dire addio al campionato e alla Champions League. Che momento è?

"Il rischio di un crollo del Napoli è concreto. Lo scudetto ormai è andato perché è a nove punti dall'Inter, ma il problema ora è quello di dover salvare la stagione. C'è poi da chiedersi anche chi è che abbia deciso di mandare Neres in campo contro il Parma con i tendini già disastrati. Ora dovrà operarsi e probabilmente ha finito la propria stagione".