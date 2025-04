Garbo: "Sartori è il numero uno dei ds, sarebbe la scelta migliore per il Milan"

vedi letture

In casa Milan si parla sempre più della scelta del nuovo direttore sportivo. I nomi ora più in voga sono quelli di Igli Tare e Giovanni Sartori. Quale sarebbe la scelta migliore? Ecco cosa ne pensa Daniele Garbo a TMW RADIO: "Sartori è il numero uno dei ds. Sarebbe la scelta migliore perché è un uomo di straordinaria esperienza, va a pescare giocatori da formare e li valorizza. Sarebbe il meglio in un progetto di più anni. Tare è un discorso diverso, è bravo a lavorare nell'immediato, da una base già buona del Milan. E potrebbe lavorare molto bene. Io però sceglierei Sartori".

In occasione dell'evento a San Siro del giornale Il Foglio è intervenuto anche il presidente del Milan Paolo Scaroni, il quale sul potenziale nuovo direttore sportivo ha dichiarato: "Certamente noi continuiamo a guardarci intorno perché vogliamo rafforzare il nostro team. Vogliamo rafforzare squadra ma anche chi le sta intorno. Nulla è stato deciso, stiamo facendo dei sondaggi per vedere quali sarebbero le persone più adatte per rinforzare la dirigenza. La decisione verrà presa nelle prossime settimane. Ma per il momento nessuna decisione è stata presa".