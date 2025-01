Garlando: "Posso esprimere le mie perplessità sull’acquisto di Walker?"

vedi letture

Il Milan è ormai ad un passo per chiudere definitivamente per Walker, con il giocatore che potrebbe essere in Italia già nella giornata di domani. Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport, nel podcast della rosea parla così del terzino inglese:

“Posso esprimere le mie perplessità sull’acquisto di Walker? 34 anni, un campionato ed una stagione negativa. Responsabile di tanti gol, compreso quello di McKennie contro la Juventus. Vita, diciamo, disordinata fuori dal campo negli ultimi anni. Il Milan aveva bisogno di un giocatore così?

Torniamo a quello che dicevamo all’inizio: questo Milan, che fatica a trovare le motivazioni, che, diceva Fonseca, si allena male, che, dice adesso Conceiçao, non ci mette tutto, manca un’anima nello spogliatoio. L’errore è stato nella costruzione, non creare un gruppo solido. Le non squadre non si fanno vedendo dove può giocare in campo quel giocatore, ma anche mettendo in spogliatoio dei leader etici e morali. Il Milan l’ha sempre fatto”.