Garlando sulla Gazzetta: “Vincerà il titolo chi riuscirà a far prevalere le proprie virtù sui vizi”

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Su La Gazzetta dello Sport è presente un fondo a cura di Luigi Garlando, tra le prime firme della rosea e in generale del calcio italiano, in merito alla lotta al vertice: “Sarà una volata rovente. Allegri più attardato, ma in corsa. Se quelli davanti bucano… Difficile eleggere la favorita. Come ogni essere umano, le quattro hanno vizi e virtù. Vincerà chi riuscirà a far prevalere la parte buona. […] Come organico la Juventus non è inferiore a nessuno. E, naturalmente, nella parte oscura, ci sono i 7 punti da recuperare al Milan, che non sono pochi a otto giornate dal termine. Vedremo. Chi riuscirà a far prevalere le proprie virtù sui vizi, la propria parte migliore su quella peggiore, sarà felice. Come succede a tutti noi”.